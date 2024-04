La guerra civile non si ferma finché una parte vince e una perde Ma si può fare diversamente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Civil war racconta una futurache dilania gli Usa, la seconda nella storia. Quando i sostenitori di Trump non accettarono la sconfitta elettorale, l’assalto a Capitol Hill durò a lungo e, assistendovi dalla tv, rimasi sconcertato dalla lenta reazione delle forze dell’ordine. Erano disorganizzate o aspettavano di vedere come sarebbe andata a finire? In Civil War unadell’esercito si ribella al presidente, eletto per la terza volta. Non si capisce chi abbia ragione o torto: la fotografa di, da veterana, spiega alla neofita che non spetta al fotografo stabilirlo. Lo deciderà chi vedrà le sue foto. E lo stesso vale per il film: non valgono ragione e diritti se si ha di fronte una persona armata, decisa ad uccidere. Nei film americani giustizia e ragione trionfano sempre, ma se si assiste ad una ...