La Grande Barriera Corallina sta vivendo il peggior evento di sbiancamento di massa mai registrato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La minaccia allaLaaustraliana sta affrontando il suo quintodidiin otto anni, ile maifinora. Un rapporto dell’agenzia governativa australiana evidenzia la gravità della situazione, dovuta al riscaldamento delle acque causato dai cambiamenti climatici. La memoria dei vermi: nuove scoperte scientifiche Uno studio sui vermi Caenorhabditis elegans ha rivelato che dimenticano informazioni a meno che non vengano congelati rapidamente, mostrando inoltre che il litio prolunga la memoria. Il genetista Oded Rechavi riflette sul motivo per cui i vermi possono conservare ricordi per periodi specifici di ...

Come funziona la barriera di Ocean Cleanup che raccoglie la plastica dai mari: tutte le tecnologie per pulire le acque - Queste enormi barriere a forma di U vengono trainate da delle navi e sono realizzate in materiale galleggiante. Il sistema è progettato per essere passivo, ovvero non richiede la presenza di personale ...ohga

Quando la pelle è lo specchio della salute: ecco alcune anomalie che potrebbero segnalare problemi a organi interni - Alcune malattie del sangue, intestinali, ormonali e perfino cardiache possono manifestarsi prima sulla cute. Per questo è meglio non trascurare mai a lungo lesioni o «stranezze», che andrebbero invece ...corriere

Come funziona la barriera di Ocean Cleanup che raccoglie la plastica dai mari - "Abbiamo appena fatto la nostra più grande cattura di plastica di sempre. L'Intercettore 006 a Rio Las Vacas, Guatemala, ha fermato 272 camion carichi di rifiuti – pari a 1,4 milioni di kg (3,1 ...ohga