La giocata a sorpresa di Sara Errani sul match-point contro Wozniacki | rimpianti azzerati

WTA Madrid: errani, che vittoria incredibile contro Wozniacki! - Sara errani parte male, poi lotta e rimonta Caroline Wozniacki. Ora la aspetta Haddad Maia ...ubitennis

Impresa errani a Madrid: sconfitta Wozniacki. Avanti Bronzetti, out Cocciaretto - L'ex numero 5 del mondo si impone in due set e torna al successo in un main draw "1000". Domani di nuovo in campo per il secondo turno, sfiderà Beatriz Haddad Maia ...tennisitaliano

WTA 1000 Madrid, Lucia Bronzetti e Sara errani al secondo turno - Dopo le sconfitte di Martina Treisan ed Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara errani invece passano il primo turno del WTA 1000 sulla terra battuta di Madrid battendo rispettivamente con un ...sportal