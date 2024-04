La giacca più cool del momento secondo Lyst è low budget

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Studiare i consumatori per comprendere il mercato: con la nuova classifica trimestrale dei marchi e e dei prodotti più in voga nel settore della moda diè tutto più chiaro. Chi sono stati i protagonisti fino ad ora del 2024? Quali sono i capi e gli accessori più richiesti, cercati e desiderati? Tenendo conto del comportamento degli acquirenti, le ricerche all’interno e all’esterno della piattaforma, le visualizzazioni dei prodotti e le vendite, ecco le risposte date dall‘Index. A sorprendere non è tanto il primo posto di Miu Miu, che fa ormai da stagioni a gara con la sorella maggiore Prada per la vetta della classifica. Quanto alcuni prodotti nella top 10 dei più hot, capaci di svoltare le sorti di brand da tempo fuori dai radar come ...