LA FESTA ALLO STADIO Contro il Torino domenica alle 12,30 Poi il bus scoperto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Complice la pioggia, l’Inter ha rimandato parte dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto della seconda stella al fine settimana, a margine di Inter-. La partita, inizialmente in programma15 di sabato prossimo, è stata spostata12.30 disu richiesta della Prefettura di Milano. "Al termine - come si legge nella nota di ieri pomeriggio del club nerazzurro - lasi sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d’Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grandetutta nerazzurra". La consegna del trofeo avverrà invece in occasione di Inter-Lazio, l’ultima in casa dei nerazzurri e la penultima di Serie A, ...