La Ferrari lo sceglie In pista a Le Mans

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ormai è lanciatissimo. E l’attesa cresce per il 15 giugno, una data da cerchiare in rosso sul calendario. Appuntamento con Leper Riccardo Pera, il giovane pilota di Marlia che nei giorni scorsi ha ottenuto il primo podio con la Rossa, con una straordinaria rimonta. Pera ha portato il Cavallino (GR RacingInghilterra) al secondo posto nella 4 ore di Barcellona valida per il Campionato Europeo e sarà nella rosa dei piloti ufficialianche alla 24 Ore più famosa al mondo. Già dal venerdì, sul circuito di Catalunya, erano arrivati i primi buoni responsi per la296 con Pera il più veloce nel passo gara, mentre nelle libere del sabato, primo riscontro cronometrico per lui tra tutti e 33 i piloti del GT 3. Nella gara della domenica scattava al via il compagno di squadra Mike Wainwright che dopo ...

