La Ferrari cambierà il nome ufficiale della squadra a partire dal GP di Miami

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il teamdi Formula 1 sarà ufficialmente conosciuto come “ScuderiaHP” adal Gran Premio di. La scuderia ha concordato un accordo pluriennale con il gigante dell’informatica HP per una sponsorizzazione che potrebbe rivaleggiare con l’accordo mega-economicoRed Bull con Oracle. L’accordo riguarda il team di F1, laE-Sports e laDriver Academy, compresa la partecipazione alla F1 Academy di Maya Weug. La nuova livreavettura sarà svelata a, in concomitanza con la presentazione di un design blu unico per celebrare i 70 anni di presenza sul mercato nordamericano. Prima dell’annunciosponsorizzazione HP, laera ...