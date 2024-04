La FDA approva l’antibiotico per il trattamento delle infezioni urinarie

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un nuovo antibiotico per leto dalla FDA Mercoledì, la Food and Drug Administration ha dato il via libera alla vendita di un antibiotico per ildel tratto urinario nelle donne, offrendo una nuova opzione per contrastare-resistenza. Il farmaco, pivmecillinam, già utilizzato in Europa da oltre 40 anni come terapia di prima linea per ledel tratto urinario non complicate, sarà commercializzato negli Stati Uniti come Pivya su prescrizione per le donne sopra i 18 anni. Un'innovazione nelQuesta è la prima volta in due decenni che la FDA