La destra con FdI - Lega e FI affossa il regolamento anti-molestie del Parlamento Ue | corsi obbligator - ma no a sanzioni per chi li diserta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un corsoio su “buone pratiche di ufficio” contro lesul luogo di lavoro. Provvedimenti in caso di mancata partecipazione? Nessuno. Così gli eurodeputati, tra gli altri, di Fratelli d’Italia,e Forza Italia hanno avuto un ruolo determinante nel bloccare l’introduzione dinei confronti dei colleghi che non completano entro sei mesi dall’inizio del proprio mandato il corso per prevenire situazioni dipsicofisiche sul luogo di lavoro. Anche se la riforma approvata mercoledì daleuropeo ribadisce la suaietà, chi non vi partecipa non rischierà niente. In pratica coloro che non rispetteranno tale obbligo non subiranno conseguenze. Di fatto, il testo approvato non modifica in alcun modo la situazione attuale: il ...