(Di mercoledì 24 aprile 2024) VIABILITÀ. Dalla Giunta il sì al progetto di fattibilità tecnico-economica per la bretella Collegherà la città alla statale 470 all’altezza dello svincolo di Albegno.

La dalmine-treviolo fa un salto in avanti: appalto a fine anno - La Gronda Nord a una svolta: la Giunta di Dalmine ha infatti dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica della bretella di collegamento in prossimità dello svincolo con la ...ecodibergamo