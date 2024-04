La Consulta dà le case popolari agli immigrati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) No al requisito della residenzialità di cinque anni per l'accesso alle. La Corte Costituzionale boccia la legge della Regione Veneto. «È irragionevole negare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni, pur se calcolati nell'arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa» si legge nella sentenza. Questo perché, spiega la, «il requisito della prolungata residenza impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all'abitazione, funzionale a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana». Anzi, tale criterio contrasta con il fatto che «proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di ...