La conduttrice ha fatto il nome del cantante che rifiutò di partecipare al suo Sanremo perché lei sa troppo di sugo È Ligabue - che le ha risposto così

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Antonella Clerici è stata una delle protagoniste della puntata di Belve andata in onda il 23 aprile. Intervista da Francesca Fagnani, ladi È sempre mezzogiorno ha raccontato tanti aspetti di sé e del suo lavoro. Rivelando anche alcuni nomi mai fatti prima: da Barbara D’Urso, collega con cui «si ama di meno», a Luciano, ilcheilda lei condotto, secondo lui, «sadi». Immediata la reazione via social delche replica: «Certe frasi non mi appartengono». ...

Barbara d’Urso sarebbe finita ad un certo punto sulla lista di Maria De Filippi per un posto nel Serale di Amici 23. Si parla di una presunta chiamata tra le due che, tuttavia, non avrebbe ottenuto i frutti sperati. Da quel momento, infatti, la conduttrice del talent show avrebbe ri chiamato ... (anticipazionitv)

Da lunedì 8 aprile, Vladimir Luxuria condurrà l'Isola dei famosi 2024. La conduttrice si è raccontata in un'intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della Sera.Continua a leggere (fanpage)

Antonella Clerici svela il colpevole del sugo-gate a Belve - Incalzata dalla presentatrice, Antonella Clerici fa il nome dell'artista che la boicottò a Sanremo con quell'infelice ma leggendaria frase. L'accusato ha già replicato.dissapore

Sugo-gate, Luciano Ligabue rompe il silenzio e replica ad Antonella Clerici: “Mi dispiace tu non abbia fatto chiarezza con me”/ VIDEO - La conduttrice ha così dichiarato: “Era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio festival, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. È un cantante che io amavo ...tag24

Belve, Margherita Buy: ”Ho avuto un momento rissa, mi facevi qualcosa e finiva a botte. Ci ho provato con Sean Penn” - Ospite di Francesca Fagnani nella puntata del suo show di martedì 23 aprile, l’attrice romana si racconta senza filtri ...today