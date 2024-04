La Cina critica i nuovi aiuti militari statunitensi a Taiwan

Il segretario di stato Antony Blinken ammonirà Pechino, nella sua visita in Cina la prossima settimana, che gli Usa prenderanno misure punitive se non smette di inviare tecnologia legata agli armamenti alla Russia . Lo scrive il Financial Times, evocando sanzioni contro istituti finanziari cinesi e ... (quotidiano)

Adesso gli Stati Uniti minacciano Sanzioni contro la Cina , con la scusa che essa è vi Cina alla Russia e per via di istituti finanziari legati alle armi. Lo leggiamo ad esempio su ansa.it. Nelle scorse settimane e negli scorsi mesi, abbiamo assistito a Sanzioni statunitensi contro la Russia , ... (ilgiornaleditalia)

Gli Stati Uniti mettono nel mirino le banche cinesi per tentare di salvare Kiev dalla sconfitta - Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di sanzionare le banche cinesi allo scopo di aumentare le pressioni su Pechino aff ...ilfattoquotidiano

Gli aiuti Usa per l'Ucraina sono legge e altre notizie importanti - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larga maggioranza il pacchetto di aiuti per i partner esteri da 95 miliardi di dollari: 60,8 per l'Ucraina, 26,4 per Israele e 8,1 per la regione dell'Indo-P ...limesonline

Ucraina, via libera Usa a pacchetto aiuti. Biden: "Armi a Kiev già questa settimana" - (Adnkronos) - Via libera del Congresso Usa al pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina. Il piano da 95 miliardi di dollari, ...notizie.tiscali