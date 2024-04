La celebrazione della Liberazione per il congedo del Prefetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 25 aprile 2023 si svolgeranno, alla presenza delPaola Spena, le cerimonie ufficiali per ladel 79 ° Anniversario, promosse congiuntamente dalla Prefettura, dal Comune Capoluogo e dalla Provincia di Avellino, in collaborazione con il 232° Rgt. Trasmissioni e le Forze dell’Ordine. La manifestazione avrà inizio alle ore 10.00 in Via Matteotti con lo schieramento del Reparto di formazione, al quale seguiranno l’afflusso e il posizionamento delle Autorità, del Medagliere dei Combattenti e Reduci e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, del GonfaloneCittà di Avellino, decorato con Medaglia d’Oro al Valore Civile e Medaglia d’Oro al Merito Civile, e del GonfaloneProvincia. Dopo gli onori al ...