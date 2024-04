La cavallina dal ’cuore bianco’ | La chiameremo Love Pax come simbolo di speranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Alla fine è stata chiamata "Pax", omaggio al luogo dove è nata, ai desideri e alle speranze più sentiti in questo momento storico. È il nome prescelto da Sergio Carfagna, noto allevatore di cavalli da trotto, per la puledrina venuta alla luce il primo gennaio scorso nelle scuderie ai piedi della Basilica di Assisi e che reca sulla fronte un cuore bianco che si staglia sul manto baio. "Oggi più che mai – dice Carfagna, spesso protagonista di appelli ‘salva ippica’ – il mondo ha bisogno di amore e pace e questache la natura ci ha regalato correrà in pista con quel nome che rappresenta un messaggio piccolo per carità ma sincero di fratellanza eper il futuro che un settore in difficoltàil nostro, con tante famiglie allo stremo delle forze, intende lanciare. Il nostro settore a 360 gradi ...