La battaglia in zona playout Pro Sesto - vincere e sperare La Pergo ha in mano il pallino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I verdetti del girone A di Serie C passano in buona parte dai derby lombardi. Sia inplayoff che in, dove la Prorischia la retrocessione immediata al termine dei prossimi novanta minuti. Si giocherà tutti alla stessa ora, domenica prossima alle 16.30. I biancocelesti devonoin casa contro la Pro Patria, salva e che può ancora ambire agli spareggi promozione. Contemporaneamente lalettese non deve battere la Giana Erminio, settima e con la possibilità di scavalcare il Legnago in sesta piazza. Ai ragazzi di Mussa sarebbe bastato battere l’Albinoleffe nello scorso fine settimana per chiudere la questione, ma l’1-1 finale ha lasciato tutto aperto: se i dieci punti di vantaggio dalla Prodovessero diventare sette oppure otto ...

