La adescano sui social e poi la violentano - ore da incubo per 20enne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lasuinetwork e poi lasenza pietà, ore daquelle che ha vissuto una: indagini in corso Un terribile episodio di violenza sessuale quello che arriva direttamente da Roma e che ha visto come vittima una ragazza di 20 anni. E’ stata lei stessa a denunciare quello che ha subito, un vero e proprio inferno. A quanto pare ha rivelato di essere stata prima narcotizzata e poi stuprata da due persone straniere (di origine nordafricana) all’interno di un appartamento situato nel quartiere Casilino, sempre nella Capitale. Violenza contro una donna (Ansa Foto) Cityrumors.itA quanto pare la vittima aveva conosciuto i due aggressori suinetwork, precisamente su Instagram. La ragazza, inoltre, ha rivelato di essere stata portata all’interno della ...

