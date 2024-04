L' 82% delle misure di sostegno al reddito agli stranieri Sardone inchioda il Pd a Milano

Pechino, 20 apr – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hanno pubblicato ieri un documento che introduce nuove misure per incoraggiare le istituzioni straniere a investire nelle imprese sci-tech nazionali della Cina . Il documento, presentato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri nove ... (romadailynews)

Intervenendo ad Agorà il ministro delle Imprese ha spiegato che il governo sta monitorando l’evolversi della situazione per valutare l’eventuale impatto sul sistema economico (ilsole24ore)

(Adnkronos) – L'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quello del Consiglio Europeo, Charles Michel, "ha fornito anche l'occasione per uno scambio di vedute in vista del Consiglio Europeo straordinario del 17 e 18 aprile", si legge in una nota di ... (webmagazine24)