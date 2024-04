Kyneddi Miller - 14 ann - trovata morta sul pavimento Viveva chiusa in casa da 4 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’hannoriversa suldel bagno, fortemente denutrita e, purtroppo, ormai senza vita. Così è stata riKynnedi, una ragazzina di appena 14, che abitava a Boone, nella Virginia Occidentale. Ad allertare i soccorsi giunti nelladi Cameo Road 14 una telefonata, purtroppo rivelatasi inutile per salvare la vita dell’adolescente che, stando alle prime ricostruzioni, da quattroaveva smesso di frequentare la scuola per essere educata a. Alcuni testimoni hanno parlato vagamente di un disturbo della quattordicenne, tuttavia mai confermato da diagnosi cliniche ufficiali né dalla polizia; sembra che dal 2019, anno in cuiè stata ritirata dall’istituto scolastico che frequentava, sia uscita ...