Kim Kardashian non prende il caffè se la sua assistente prima non fa questa cosa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il tallone d’Achille di Superman era la Kryptonite. Quello di Kimè il “cappotto” di cartone che si mette solitamente fuori al bicchierone didi Starbucks (o di qualsiasi altra caffetteria). Una premura per gli acquirenti affinché non si ustionino con le temperature laviche della bevanda, ma che Kim proprio non sopporta. Tanto da delegare alla sua, ogni mattina o all’occorrenza, il compito di togliere il cartone dal mug,di restituirglielo. Lo ha rivelato la stessa protagonista in un’intervista da Jimmy Kimmel. Qual è il problema del cartone, in sintesi? Il rumore fastidioso che provoca. “Non posso né vedere mentre lo si toglie né ascoltare il suono. Non riesco proprio. Il rumore della carta rimossa dalla tazza è come il gesso sulla lavagna per me“, ha raccontato con ...