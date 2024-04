Kering frena nel primo trimestre I ricavi di Gucci scendono del 18%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Già due mesi fa lo aveva detto: perderemo il 10% di vendite spalmate su tutti i marchi del Gruppo con un’impennata di -20% per. Previsioni confermate, quelle di ieri, per Francois-Henri Pinault, presidente e ceo del Gruppoche ha inil suomarchio del lusso internazionale. I numeri ufficiali dei primi tre mesi del 2024 parlano chiaro e hanno quasi tutti segni negativi, anche se di minore portata per gli altri brand in portafoglio. Isono in calo dell’11 % perin questi primi tre mesi dell’anno e si fermano a 4,504 miliardi di euro. E non basta ora il Gruppo di Pinault prevede un calo del 40-45% nel risultato operativo corrente delsemestre 2024 rispetto alla prima metà del 2023. Sono tanti i problemi che hanno ...