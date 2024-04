Katy Perry annuncia il ritorno | In arrivo una delle mie canzoni più forti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A quattro anni dalla non fortunatissima era Smile,sta preparando il suo grande comeback. La popstar ha lavorato a lungo al nuovo album e ieri ha parlato di una canzone che uscirà molto presto e che – a quanto dice lei – sarà uno dei suoi pezzi piùdi sempre. La cantante di Teenage Dream (che di recente ha incontrato Annalisa) ieri si trovava ad un party con LuKala e ha rivelato: “Lei mi ha aiutato a scrivere unamiepiù grandi di sempre e non è ancora uscita, ma l’ascolterete presto, adesso non dire nulla“. L’artista ha ringraziato la collega: “Non mi aspettavo che lo dicessi. Non mi aspettavo tutto questo, grazie di cuore per avermi reso parte di questo tuo progetto che sta per uscire. Non vedo l’ora che tutto il mondo ascolti quello che hai preparato“. E anche noi non ...