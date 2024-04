Juventus - le anticipazioni della maglia 2024 2025 | design grafico molto sottile | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La stagioneentra nel vivo tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla qualificazione di sofferenza contro la Lazio e aspetta la vincente tra Atalanta e Fiorentina. Il rendimento in campionato dei bianconeri non è stato all’altezza e addirittura anche il quinto posto è in discussione. Il club è in contatto per programmare la prossima stagione con il chiaro obiettivo di riscattare il rendimento negativo del campionato in corso. LesullaL’insider del kit di calcio Jersey Review ha pubblicato quattro immagini del kit home Adidas 24-25. Il kit presenta un. Anche gli esperti di kit‘La ...