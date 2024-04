Juventus - la finale di Coppa Italia non salva Allegri | scende ancora la quota di Thiago Motta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sconfitta dolce per lacontro la Lazio, con il gol di Arek Milik negli ultimi minuti di gioco che permette ai bianconeri di tornare...

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 aprile 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

Graziani: "Oggi la Fiorentina ha buone probabilità di farcela. finale Scelgo la Juve perchè se la batti la soddisfazione è tripla" - Ciccio Graziani, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bruno rispondendo ad alcune domande di tifosi Viola. Ecco le sue dichiarazioni riportate ...tuttojuve

juventus-Milan, Allegri e Pioli si giocano il secondo posto: bianconeri favoriti a 2.00 - Sabato 27 aprile alle 18:00 va in scena la gara di Serie A juventus-Milan, due squadre che non possono più guardare all`Inter come obiettivo da rincorrere ma che.calciomercato

Milan, tutti i dubbi di Maignan: Bayern, rinnovo e il possibile sostituto - Maignan non ha ancora deciso se rinnovare o chiedere la cessione: Bayern alla finestra, il Milan chiede 100 milioni ...tag24