Juventus in finale di Coppa Italia | la tensione - le urla e l’orgoglio di Allegri per un trofeo che può salvare la stagione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Condi chi sa di trovarsi all’ultima spiaggia, laha trovato un gol nei minuti finali della semidi ritorno diche può valere unaintera. La Lazio ha vinto comunque 2 a 1, ma il successo dei bianconeri all’andata (2 a o) è stato salvato grazie al solito corto muso. Il tap-in di Arkadiusz Milik ha fatto la differenza: 3 a 2 per i bianconeri nel complesso, musetto davanti, biglietto per la(15 maggio all’Olimpico). In unasenza coppe europee e nonostante gli ultimi mesi di campionato zoppicanti,è riuscito a centrare un traguardo che puòla faccia della sua squadra. Ladi...

