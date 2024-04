Juvemania | tutto da buttare - tranne la finale Allegri non si snatura e dirà addi - ma ha una rosa senza personalità|Primapagina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-24 19:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Cosa c’è da conservare in questa ennesima sconfitta della Juventus? Il biglietto per ladi Coppa Italia. Il resto èda, perché la prestazione è stata identica a tutte quelle che l’hanno preceduta, ovvero pessima. La squadra è stata messa in campo con l’intento di evitare di prendere 2 gol dalla Lazio, ma il piano gara è saltato dopo appena 49 minuti. E sarebbe potuta finire anche peggio se Castellanos, improvvisamente risvegliatosi dopo una stagione incolore (5 soli gol per lui fino a ieri sera ), oltre alla sua doppietta avesse segnato pure la terza rete che avrebbe qualificato i laziali. Invece a segnare è stata la Juve, tornata a schierare nei 10 minuti finali il tridente. La solita ...

