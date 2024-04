Juve - tentazione Morata | la rottura con Simeon - il legame con l'Italia e l'offerta dall'Arabia Saudita

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Le sorti di Alvarosono tutt`altro che scontate e potrebbero riportarlo in, per la terza...

Alvaro Morata e la Juventus , una storia d’amore infinita. Già due esperienze in bianconero per l’attaccante spagnolo: la prima dal 2014 al 2016, con 63 presenze e 15 gol segnati; la seconda dal 2020 al 2022, 67 presenze e 20 gol. E chissà che possa esserci anche un terzo atto. Vediamo tre buoni ... (calcioweb.eu)

Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La Juventus espera cerrar su presente temporada con la mejor cara posible. El ‘Scudetto’ ya es una utopía, con el Inter encaminándose a hacerse con el trono que el Nápoles obtuvo ... (justcalcio)

juve, tentazione morata: la rottura con Simeone, il legame con l'Italia e l'offerta dall'Arabia Saudita - Ancora tu, ma non dovevamo vederci più Le sorti di Alvaro morata sono tutt`altro che scontate e potrebbero riportarlo in Italia, per la terza volta alla corte.calciomercato

morata juve, futuro incerto per il bomber spagnolo: cosa filtra - Il futuro di Alvaro morata all’Atletico Madrid appare incerto. Non si esclude che il bomber spagnolo possa cambiare squadra L’ex juve, Alvaro morata, in estate, potrebbe cambiare squadra. Infatti, com ...juventusnews24

morata sotto trattamento medico per il nervo del trigemino: provoca dolore che può essere invalidante - L'attaccante dell'Atletico Madrid è tornato ad allenarsi: la terapia farmacologica ha dato gli effetti sperati ...fanpage