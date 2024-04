Juve, concorrenza per calafiori: ci prova il bayer Leverkusen - Le ultime sul futuro di Riccardo calafiori, difensore del Bologna nel mirino della Juventus e del bayer Leverkusen Arriva una novità importante dalla Germania sul futuro di Riccardo calafiori. Il dife ...calcionews24

Il Bologna va, la Roma frena. Ma Maresca... - Forte è la tentazione a cui dobbiamo resistere per non mettere Maresca come protagonista principale della vittoria del Bologna, mafaremmo un torto alla splendida realtà costruita da Thiago Motta se me ...ilromanista.eu

Serie A: il Bologna mette un'ipoteca sulla Champions, secco 3-1 sulla Roma - Show dei felsinei, con El Azzouzi e Zirkzee (gol e assist per entrambi) assoluti protagonisti. Thiago Motta vince e consolida il quarto posto, volando ...sportmediaset.mediaset