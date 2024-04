Juniores sotto di un gol - ribaltano il risultato e vincono Pari l’Under 15

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vittoria al fotofinish per la formazionedella Lucchese Femminile, che batte la Virgo e conclude così il campionato con un altro bel successo. La gara non era iniziata nel migliore dei modi e dopo appena tre minuti il direttore di gara aveva assegnato un calcio di rigore alle padrone di casa, che sono passate subito in vantaggio. Dopo dieci minuti però Milea, direttamente su punizione, pareggiava i conti. Nella ripresa la Lucchese prendeva campo, sprecando però malamente alcune ghiotte occasioni. Fino al 90° quando Ilaria Orsi approfittava di un errore della difesa locale ed insaccava alle spalle dell’incolpevole Bonechi, mettendo a segno la trentasettesima rete stagionale. Una vittoria che consolida il secondo posto finale in classifica e che permette alle rossonere di espugnare per la prima volta in assoluto lo stadio "Impastato" di Rignano sull’Arno. ...