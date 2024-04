Jey Uso | Il match con mio fratello a WM 40 è stato una delusione - purtroppo avevamo un tempo limitato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A WrestleMania 40, Jimmy e Jey Uso si sono affrontati in unin singolo. Prima dell’incontro, il padre Rikishi aveva lasciato intendere che sarebbecoinvolto, in quanto era a Philadelphia durante il weekend del PPV. Nonostante le speculazioni, l’incontro si è concluso senza la sua apparizione e Jey è uscito vittorioso sul. In una recente intervista a Gorilla Position, Jey ha condiviso i suoi pensieri su questo. Le sue parole “Sento che abbiamo deluso la gente. Io volevo fare qualcosa di bello, dove le emozioni erano parte integrante dello scontro., la durata limitata delè stata una decisione dell’ultimo minuto, causata da altri incontri che si sono protratti più del previsto. Questo è quello che è successo. Sono comunque contento, ...