Jerry Seinfeld afferma che il cinema è finito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In una nuova intervista con la rivista GQ,ha riflettuto sulla sua esperienza nel dedicarsi alper la prima volta così tardi nella sua carriera. Infatti, è in arrivo suo primo lungometraggio “Unfrosted”, commedia che racconta la creazione dei pasticcini Pop-Tarts, prodotto da Netflix. “Era totalmente nuovo per me. Pensavo di aver fatto delle cose interessanti, ma non assomigliava per niente al modo in cui lavorano queste persone“, ha detto. “Sono così mortalmente seri! Non hanno idea che il mondo delsia. Non ne hanno idea.“ha continuato: “Il film non occupa l’apice della gerarchia sociale e culturale come ha fatto per la maggior parte della nostra vita. Quando usciva un film, se era bello, andavamo tutti a ...