Jacobs torna in pista nei 100 | sabato l’esordio negli Usa in una gara dal valore elevatissimo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Marcellin. Il campione olimpico in carica dei 100 metri debutteràa Jacksonville, in Florida, in una super sfida nellaregina dell’atletica che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. L’azzurro (orario da definire) sarà inper la prima volta nel 2024, stagione nella quale punta a confermarsi campione olimpico a Parigi e campione europeo a Roma. L’ultima uscita nei 100 metri risale al 10 settembre dello scorso anno al meeting di Zagabria. L’occasione per rivedereè l’East Coast Relays sulladell’Hodges Stadium nella University of North Florida, che dallo scorso autunno ospita i suoi allenamenti ...

Marcell Jacobs sarà la grande stella del Roma Sprint Festival, evento che avrà luogo nella Capitale il prossimo 18 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto questa kermesse per muovere i primi passi stagionali nel Vecchio Continente ed entrare nel vivo del cammino verso gli Europei, che ... (oasport)

Marcell Jacobs sarà la grande stella del Roma Sprint Festival, evento che avrà luogo nella Capitale il prossimo 18 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto questa kermesse per muovere i primi passi stagionali nel Vecchio Continente ed entrare nel vivo del cammino verso gli Europei, che ... (oasport)

Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio ritorno in gara. Il Campione Olimpico dei 100 metri gareggerà sabato 27 aprile (orario ancora da definire) a Jacksonville (Florida, USA) e farà così il proprio esordio stagionale, torna ndo in pista a 230 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione ... (oasport)

Atletica, pronto il debutto di jacobs nei 100 metri in Florida - Il campione olimpico Marcell jacobs farà il suo debutto sabato prossimo a Jacksonville, in Florida, in una sfida dei 100 metri che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense ...napolimagazine

Atletica: ufficiale, sabato jacobs debutta nei 100 in Florida - Il campione olimpico Marcell jacobs farà il suo debutto sabato prossimo a Jacksonville, in Florida, in una sfida dei 100 metri che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense ...ansa

Marcell jacobs torna in pista: sabato correrà i 100 metri a Jacksonville. Sarà la sua prima gara del 2024 - ATLETICA - Marcell jacobs torna in pista sabato 26 aprile: correrà i 100 metri a Jacksonville, in Florida, sfidando Bromell, De Grasse e Sani Brown.eurosport