Italia-Tunisia - patto anche sulla difesa E ora Algeri - Marocco e Libia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La visita-lampo indel ministro della, Guido Crosetto, ha inteso implementare la collaborazione bilaterale in materia die si inserisce di diritto nel filone inaugurato da Giorgia Meloni con il presidente tunisino Kais Saied. Nello specifico, in occasione della recente visita a Cartagine del premierno, è stata rafforzata la cooperazione tra Tunisi e Roma non solo nel contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di esseri umani. Per questa ragione, e nella cornice strutturale rappresentata dal Piano Mattei, l’sta lavorando affinché con il paese nordafricano ci siano intese in settori cardine come formazione, istruzione, agricoltura, energia. Proprio per questa ragione la visita del ministro Crosetto si è celebrata all’interno della 25esima riunione della ...