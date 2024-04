Israele | si dimette il capo dell’intelligence Tensione altissima in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In, a oltre 6 mesi dal pogrom nazista di Hamas contro i cittadini dei kibbutz il 7 ottobre 2023, si è dimesso ilmilitare, Aharon Haliva. Il generale si è assunto la responsabilità dei fallimenti nel sistema di sicurezza. I miliziani palestinesi colsero completamente di sorpresa, indifesi nelle loro case, i civili israeliani, che aggredirono in modo brutale, torturandoli atrocemente – in molti casi – prima di ucciderli. Si calcolano in circa 1200-1400 i civili uccisi, mentre 253 furono sequestrati e portati nella Striscia di Gaza come ostaggi (oggi ne restano circa 130 ancora prigionieri di Hamas). Da quel momento, poche ore dopo l’attacco dei miliziani all’alba del 7 ottobre, cominciarono i bombardamenti disu Gaza e poi, dopo alcune settimane, l’invasione della Striscia ...