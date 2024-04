“Israele non ha dato nessuna prova sui legami dell’Unrwa con Hamas” | arriva il rapporto indipendente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ildella commissionenominata dall'Onu ha stabilito che finora "Israele non ha fornito prove a sostegno" delle accuse rivolte all'Unrwa, l'agenzia per i rifugiati palestinesi. Il governo Netanyahu aveva affermato che alcuni dipendenti di Unrwa fossero coinvolti nell'attacco del 7 ottobre: questo aveva causato un taglio dei finanziamenti che è ancora in corso.