Israele - l' esercito è pronto per entrare a Rafah Il piano per l' attacco finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le forze di sicurezza israeliane si stanno preparando a iniziare l'operazione di terra a"molto presto", iniziando con una massiccia evacuazione di oltre un milione di palestinesi. Lo ha riferito Kan 11, citando due funzionari americani, secondo quanto riporta il Jerusalem Post. Secondo quanto riferito nelle prossime quattro o cinque settimane i palestinesi dovranno evacuare nei complessi di tende allestiti dalle organizzazioni umanitarie internazionali. Ilper l'operazioneè stato presentato ai funzionari americani e ad altre agenzie nella regione, riporta ancora Kan. Secondo il, l'operazione andrà avanti per fasi, sulla base di una divisione regionale della città di Gaza in aree definite. In ogni fase, l'Idf informerà la popolazione locale prima di avanzare in ciascuna area in modo che i ...