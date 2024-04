Isola dei Famosi 2024 - il gesto di Pietro costa un’altra punizione | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cresce la tensione sull’deidopo che il cibo-gate ha spinto gli autori del reality a punire i naufraghi togliendo lapiù preziosa in Honduras: il fuoco. La settimana è dunque partita con l’obiettivo di riaccenderlo, ma i passi falsi non sono certamente mancati.Fanelli, non a caso, ha deciso di infrangere ancora una volta il regolamento. Il ragazzo, non solo deve mangiare mezza razione di cibo, ma ora avrebbe avutoper aver alimentato le fiamme in maniera scorretta.deiin missione segreta In questi giorni,Fanelli ha svolto una missione segreta che in qualche modo sembrava premiarlo. Non a caso lì ...