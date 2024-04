Iran - rapper chiede diritti per le donne | condannato a morte

Il rapper Iraniano Toomaj Salehi è stato condannato a morte per “corruzione sulla terra” da un tribunale rivoluzionario. Lo ha detto l’avvocato dell’artista, Amir Raesian, al quotidiano Shargh. Il musicista 33enne era stato arrestato in passato per accuse relative al contenuto delle sue canzoni ... (thesocialpost)

