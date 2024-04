Intestino irritabile - una dieta corretta è più efficace delle medicine

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una giusta alimentazione, prescritta dal medico, a volte vale proprio come un farmaco. Se non di più. Anche e soprattutto quando si parla di sindrome dell’, quella che un tempo, veniva genericamente definita colite. Il quadro, definito anche con la sigla IBS, è molto diffuso. E non va sottovalutato, anche e soprattutto sul fronteabitudini alimentari. Perché la, ovviamente personalizzando il trattamento da parte del medico, potrebbe risultare addirittura piùdei medicinali che si impiegano in questa patologia. A dirlo è una ricerca condotta dagli esperti dell’Università di Göteborg pubblicata su Lancet Gastroenterology & Hepatology, che mostra come più di sette pazienti su dieci abbiano avuto una riduzione significativa dei sintomi ...