Inter tricolore - Carlo Cottarelli | Gioia spazial - mai avrei pensato che il Milan cadesse così in basso da farci vincere la seconda stella in casa loro…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il famoso economista ed ex senatore del Pd a Notizie.com spiega la sua felicità per lo scudetto della sua squadra del cuore: “Se resta Inzaghi? Certo dove deve andare? Ormai è legato a noi, come e più di Mou…” “Mai e poi maidi vivere unaimmensa,e e bellissima non solo dilo scudetto ma ladavanti a loro che stavano a diciannove, maicheroinda.”. E’ euforico ovviamente l‘economista ed ex senatore del Pdche a Notizie.com esprime tutta ...