Inter - solo 13 squadre di Serie A si sono congratulate per lo scudetto E la Juve è stata tra le prime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tanti auguri a chi venti scudetti ha. L’si appresta a giocare la partita della 34esima giornata contro il Torino, domenica 28 aprile alle ore 12.30, da campione in carica. La vittoria sul Milan per 2 a 1 di lunedì scorso è valsa il 20esimodella storia dei nerazzurri. MoltediA siquindicon il club per la conquista del titolo, ma non tutte: mancano due delle “7 sorelle” e qualche squadra in lotta per la salvezza. Congratulazioni all’@per la vittoria dellontusFC (@ntusfc) April 22, 2024 Congratulazioni all’@per la vittoria dello! ???? — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 22, ...