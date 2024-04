Inter - Marotta | 'Rinnovi Lautaro e Barella? Non c'è ansi - valutiamo'

Repice: “Inter? Non so se vincerà ancora. Allegri sta facendo un miracolo. Pioli non riesce a fermare l’Inter perché nettamente la piú forte di tutti La redazione di News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva il celebre giornalista e radiocronista Francesco Repice. Tanti i temi ... (terzotemponapoli)