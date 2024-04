Inter - il programma con i big Il primo mercato diverso – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per l’sarà per la prima volta un, dove non ci saranno obblighi. Il Corriere dello Sport dà informazioni sull’estate nerazzurra.– L’vivrà un’estate completamente differente rispetto alle scorse. Sì, c’è il bisogno di unin attivo o comunque di un pareggio tra entrate e cessioni, ma non si vive con l’obbligo di vendere qualcuno. Nessun big è in bilico, Simone Inzaghi spinge per trattenere la maggior parte dei giocatori del suo gruppo. Chiunque venga acquistato, tra Albert Gudmundsson e gli altri due nomi, verrà finanziato tramite cessioni. Queste però non saranno pesanti. L’unico in dubbio sulla sua permanenza è Denzel Dumfries, soprattutto se non dovesse raggiungere l’accordo per il rinnovo. Il piano è quello di vendere i giovani provenienti ...