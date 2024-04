Inter - Calhanoglu | non posso dimenticare quello che mi hanno fatto i milanisti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Continua la festa in casadopo l’apoteosi del successo nel derby contro il Milan e la vittoria matematica dello scudetto, il 20° della storia del club. Uno dei principali protagonisti è stato Hakan, forse il regista più forte in circolazione. “E’ una rivincita per la sofferenza che ho provato l’anno in cui sono arrivato. Tutto ciò che è statocontro di me e la mia famiglia dai tifosinondimenticarlo, ma nel mio cuore ero certo che tutto sarebbe finito bene. Vincere lo scudetto nel derby è stata la mia soddisfazione più grande. Era tutto scritto. Questa vittoria mi ripaga di tutto”, sono le parole dell’ista a ‘Il Giornale’. La festa scudetto “Sono orgoglioso di aver raggiunto questo straordinario traguardo. Ho rivisto le immagini della ...