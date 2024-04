Intelligenza artificiale - necessario fare squadra tra pubblico e privato

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di Legge per l’introduzione di disposizioni e per la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Le norme intervengono in cinque ambiti: la ... (quotidiano)

Il Cdm ha dato il via libera disegno di legge sull’Intelligenza artificiale. In questo modo il governo italiano è il primo a legiferare in materia. Il governo ha inoltre confermato lo stanziamento di un miliardo di euro annunciato a marzo. Anche in questo l’Italia si pone ai primi posti in ... (secoloditalia)