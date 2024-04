Insieme - più forti delle guerre Gala a Rondine dopo l’odissea Oggi la Cittadella scala Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 –è nata sotto le bombe dei Balcani. 1991, la guerra civile tra bosniaci, croati e serbi lei l’ha vissuta tra le macerie della devastazione intrise di sangue, odio e pregiudizio. "La parte più atroce è ciò che avvieneil conflitto: vendette, ritorsioni, discriminazioni. Sono cresciuta in questo clima e ho capito che dovevo impegnarmi per costruire ponti con il nemico".è stata la via diIvkovi? e di altri giovani: nel borgo alle porte di Arezzo gli studenti che arrivano dai teatri di guerra hanno davanti una lavatrice dove unire gli abiti e centrifugare il dolore per provare a superarlo, elaborarlo, trasformarlo in dialogo ed esperienza, in progetti, una volta rientrati nei rispettivi Paesi.scivola per la prima volta sul filo ...