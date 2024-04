Iniziamo con uno scoop Uomini e Donne - bomba di Maria | imbarazzo per la protagonista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024), l’ultima puntata andata in onda è iniziata con unoe proseguita con un clima tutt’altro che allegro. ‘Colpa’ dell’ennesima segnalazione su Mario arrivata a Ida Platano: le hanno detto di averlo visto con una ragazza spagnola uscire dalla camera di un B&B e lui avrebbe anche cercato di nascondersi, non riuscendoci. Entrato in studio ha smentito subito tutto anche perché si trovava dal barbiere in quel preciso momento, poi si è recato in un negozio per provare degli abiti. Ha negato tutto e spiegato che la ragazza con cui è stato avvistato esiste davvero, ma è solamente una sua amica. Alla fine, Gianni Sperti ha chiamato sia il barbiere, sia il proprietario dell’atelier, che hanno confermato la versione di Mario. Ida, così, ha deciso di credere al suo corteggiatore, anche se era molto turbata da tutta la ...