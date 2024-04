Inibizione di 2 mesi per il presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nella giornata di ieri, a pochi giorni dall’ultima partita della regular season, si è pronunciata la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale sul deferimento proposto dal Procuratore Federale ai danni deldella Fermana Umberto Simoni e del club. A seguito di violazioni di natura amministrativa, il numero uno dei gialloblù ha ricevuto duedi, mentre la Fermana dovrà pagare un’ammenda di 3mila euro. Il Tribunale non ha specificato le irregolarità della Fermana, ma di certo le sanzioni non sono arrivate per dei mancati pagamenti, dato che in quel caso sarebbero scattati automaticamente i punti di penalizzazione. Come successo ad Alessandria e Brindisi. A entrambe le squadre, ormai già retrocesse, sono state date penalità in classifica per la prossima stagione, ciò vuol dire che non hanno rispettato ...