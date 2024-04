Infondate le accuse rivolte da Israele all’Unrwa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quando Benjamin Netanyahu ha ripetuto fino allo sfinimento che l’agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai palestinesi (Unrwa) sarebbe stata in combutta con i terroristi di Hamas, i governi di mezzo mondo, a partire da quello italiano guidato da Giorgia Meloni, complice una campagna mediatica martellante, non hanno esitato a schierarsi dalla parte disospendendo i finanziamenti in favore dell’organizzazione. Peccato che si trattasse di fake news da parte del governo di Tel Aviv che sono state smontate, nel silenzio carico di imbarazzo dei media mainstream, dall’indagine indipendente guidata dall’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, commissionata dalle Nazioni Unite, che ha certificato l’assenza di legami tra personale Unrwa e terroristi, arrivando a mettere nero su bianco che“deve ancora fornire prove a sostegno” ...