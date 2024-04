Infantino e la Fifa minacciano di lasciare Parigi | Qui paghiamo troppe tasse

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lacone la Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile)didove hanno un ufficio e il loro quartier generale; questo a causa dellee Fia contro la tassazione francese Il direttore delle relazioni istituzionali e internazionali della Fia Xavier Malenfer, in un comunicato stampa congiunto, dichiara: Sebbene la Francia sia il luogo di nascita del motorsport, la competizione internazionale, specialmente in termini di costo del lavoro, e la globalizzazione dello sport, indeboliscono la posizione. Senza chiarimenti, con il riconoscimento di uno status specifico per le federazioni sportive internazionali, c’è poca speranza di vedere le attività della Fia svilupparsi ulteriormente. L’Equipe scrive: Alla fine del 2023, ...

Mentre la Juve ntus si unisce ai club che si complimentano con l’Inter per la vittoria dello scudetto, l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli torna a scrivere su "X": "XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine...". Si tratta della data, il 16 maggio 1982, in cui la Juve conquistò il suo ventesimo scudetto, ... (gazzettadelsud)

Pagina 2 | Juve, ma questo Mondiale quanto vale Si cercano soldi, sorpresa Apple - Dei quattro miliardi previsti per ora c'è solo una parte, la fifa entra in azione: diritti tv sul piatto e un tesoretto da investire ...tuttosport

Juve, ma questo Mondiale quanto vale Si cercano soldi, sorpresa Apple - Dei quattro miliardi previsti per ora c'è solo una parte, la fifa entra in azione: diritti tv sul piatto e un tesoretto da investire ...tuttosport

Nuovo sito streaming in arrivo nel calcio Accordo con la fifa per il Mondiale per Club - Il lavoro della fifa nello stipulare accordi di sponsorizzazione non avrebbe ancora generato gli esiti sperati, e da cui il motivo per cui il presidente infantino starebbe cercando in tutti i modi di ...footballnews24